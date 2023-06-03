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Банк «Тинькофф» ввел комиссию за пополнение счета наличной валютой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банк «Тинькофф» вводит комиссию в 1% за пополнение счета с помощью наличной валюты в долларах и евро. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора 3 июня.

Отмечается, что изменения вступают в силу с 5 июня текущего года и затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 (основной карточный тариф в банке) в долларах США и евро.

Из сообщения следует, что банк будет взимать 1% с операций пополнения счетов в банкоматах и сервисах «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр банка, если валюта внесения будет соответствовать валюте пополняемого счета.

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