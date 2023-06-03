Очевидцы сообщили о шести взрывах в Донецке

Не менее шести взрывов прогремели в Донецке, предварительно, работает система ПВО. Об этом сообщают очевидцы 3 июня.

Информацию о работе системы противовоздушной обороны в городе подтвердил ТАСС представитель силовых структур.

Ранее в этот день украинские боевики несколько раз открывали огонь по разным районам города. В частности, в 17:10 мск был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ Куйбышевского района, выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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