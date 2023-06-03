В Греции полиция нашла более 160 кг кокаина в грузовых ящиках с бананами

Полиция Греции обнаружила более 161 кг кокаина в тайниках грузовых ящиков, в которых перевозились бананы из Латинской Америки в республику. Об этом в субботу, 3 июня, сообщает газета Kathimerini.

В публикации уточняется, что груз нашли сотрудники полиции отдела по борьбе с наркотиками управления безопасности Салоник совместно с местными и международными властями.

В ходе расследования, проведенного накануне, 2 июня, в специальных тайниках было обнаружено 100 посылок кокаина общим весом 161,23 кг. Ожидаемая прибыль от ввоза и продажи изъятого количества наркотиков составляет не менее €3,2 млн.

Новую поставку кокаина полицейские обнаружили в рамках расследования предыдущей прибывшей партии весом 104 кг, которые правоохранительные органы нашли тоже в грузовых ящиках с бананами еще в мае.

Отмечается, что в общей сложности по этому делу были арестованы 14 человек: 10 греков и четыре гражданина Северной Македонии.

Ранее, 5 мая, стало известно, что испанская полиция изъяла 2 т кокаина у членов преступной организации, возившей наркотики из Южной Америки. В результате операции было задержано восемь человек. У преступников также было изъято €58 тыс. наличными.