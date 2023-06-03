В Мелитополе прозвучала серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Мелитополе Запорожской области вечером 3 июня. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

Обстоятельства происшествия и причины взрывов уточняются.

В то же время в администрации Бердянска, также в Запорожской области, сообщили о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по городу, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне в Михайловке Запорожской области был подорван автомобиль местного предпринимателя, он погиб на месте.