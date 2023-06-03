В Болгарии два человека погибли при столкновении поезда и микроавтобуса
Пассажирский поезд в районе города Плевен в Болгарии врезался в микроавтобус на железнодорожном переезде. Как сообщает 3 июня телеканал «Нова», в результате происшествия погибли два пассажира микроавтобуса.
Отмечается, что инцидент произошел около 16:00, когда водитель микроавтобуса выехал на переезд, хотя уже работала предупреждающая сигнализация. Движение поездов по линии София – Варна было сразу же временно приостановлено.
Для того чтобы пассажиры поезда добрались до места назначения, к месту происшествия направлены автобусы. Ведутся восстановительные работы. Обстоятельства ЧП расследует полиция.
Ранее, 11 мая, в Саратове на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль ВАЗ-2107. В пресс-службе Приволжского линейного управления МВД России на транспорте сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Инцидент произошел на перегоне Ивановский – Горючка у поселка Сергиевский Гагаринского района.