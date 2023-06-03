Россиянка Хузина завоевала золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо
Российская спортсменка Лилия Хузина 3 июня завоевала золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо в категории до 62 кг. Медаль стала первой для спортсменов из России на соревнованиях в Баку.
В финале россиянка победила бразильянку Каролин Сантос.
Кроме того, 3 июня бронзу завоевал россиянин Кадырбек Дауров. Он выступал в весовой категории до 74 кг. В полуфинале россиянин уступил сербу Стефану Такову.
1 июня российская спортсменка Кристина Адебайо стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо в Баку.
Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 4 июня.