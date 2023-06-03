Российский тхэквондист Дауров завоевал бронзу Чемпионата мира

Россиянин Кадырбек Дауров 3 июня завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира по тхэквандо в весовой категории до 74 кг.

В полуфинале россиянин уступил сербу Стефану Такову. В другом полуфинале австралиец Леон Сейранович не смог одолеть хорвата Марко Голубича.

До этого, 1 июня, российская спортсменка Кристина Адебайо стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо в Баку. Адебайо стала второй российской спортсменкой, выигравшей медаль на чемпионате мира по тхэквондо. Ранее третье место в весе до 73 кг заняла Полина Хан.

Сборная России вместе с командой Белоруссии выступает на соревнованиях в нейтральном статусе.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований тех спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию РФ. Также для них предусматривается статус нейтрального атлета. Рекомендации касаются и спортсменов из Белоруссии.