Кулеба выступил за необязательное соблюдение плана по членству в НАТО для Украины

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что план действий по членству (ПДЧ) в НАТО не должен быть обязательной процедурой в процессе вступления страны в альянс. Об этом он сообщил на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной 3 июня.

«Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине», — приводит слова министра издание «Европейская правда».

По словам Кулебы, предоставление Украине ПДЧ при нынешних обстоятельствах «утратило актуальность» в качестве следующего шага на пути к НАТО.

Как отметил глава украинского дипведомства, в Киеве понимают, что Украина не является членом НАТО, следовательно, она не может диктовать решения альянсу. При этом, по его мнению, страна имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасность, даже не будучи членом альянса.

Кулеба утвердил, что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство, поэтому членство Киева в НАТО является неизбежным.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии, заявил, что надежды Киева на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. По его словам, пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в альянс.

Ранее, в середине мая, украинский лидер призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

Кроме того, в начале месяца, Зеленский призвал дать четкий сигнал о вступлении страны в НАТО после конфликта. По его словам, Киев понимает, что не присоединится к альянсу до окончания спецоперации.

30 сентября 2022 года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тогда подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.