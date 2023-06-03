ВСУ сообщили о проведении учений с участием боевых вертолетов на севере Украины
Пресс-служба командования объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила о проведении учений военной авиации с боевой стрельбой на севере страны.
«Под руководством командующего Объединенными силами Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева прошли учения с участием боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8, проведены боевые стрельбы», — говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По словам командующего, группа боевого управления, летчики, а также инженерно-технический состав совместно тренировались в течение нескольких дней.
Точный район проведения учений не уточнялся.
Ранее, 15 мая, сообщалось,что Великобритания летом начнет обучать украинских пилотов для повышения навыков по использованию западных военных самолетов. В правительстве королевства отметили, что проведение совместных учений поможет адаптировать программу, используемую британскими пилотами, под военнослужащих Украины.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины, а также активизировали обучение украинских военнослужащих, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о проведении которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.