Слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности захвата Украиной Крыма нельзя воспринимать всерьез. Об этом сообщил 3 июня первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров.

«Не будем так серьезно воспринимать слова министра обороны Великобритании. В стародавние времена такие высказывания напоминали бы свежий анекдот когда-то популярного «Армянского радио», — отметил Джабаров в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что позиция Уоллеса по захвату Крыма украинскими военными объясняется его политической слепотой.

«Его мнение не более чем фантазия и политическая слепота. Пусть лучше занимаются своими внутренними проблемами, а за нас переживать не нужно», — цитирует Шеремета «РИА Новости».

Ранее, 2 июня, газета The Washington Post сообщила, что Уоллес, невзирая на позицию других представителей стран НАТО, считает, что украинские войска смогут захватить Крым уже в этом году, если у России истощатся военные возможности.

До этого, 26 мая, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер указал, что Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, поскольку это может привести к негативным последствиям для всего мира. Он указал на то, что полуостров никогда в истории не был украинским.

22 мая депутат Госдумы Борис Гладких сказал, что Украине и ее союзникам грозит наказание за планы ударить по Крыму. По его словам, ко всем, кто совершил или планировал совершить преступления против мирных граждан России, будет применена ответственность.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 21 мая сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

29 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению в направлении Крыма. Успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. При этом он не исключил, что конфликт может затянуться на годы или даже десятилетия.

Между тем, 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления киевского режима о возврате Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.