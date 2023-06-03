Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков сообщил о редких контактах США и РФ по дипломатической линии
Мир
Посол РФ в Норвегии раскритиковал попытки милитаризации Арктики
Мир
Эрдоган вступил в должность президента Турции сроком на пять лет
Мир
Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot
Спорт
Чемпионка Уимблдона Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»
Происшествия
ВСУ выпустили по Горловке 25 ракет из РСЗО
Мир
Лавров заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой»
Армия
МО РФ сообщило о наиболее ожесточенных боях в центральной части Марьинки
Общество
Около 900 человек и беспилотники задействовали в учении МЧС в Ногинске
Экономика
СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес
Сюжет:

В СФ призвали не воспринимать всерьез слова британского министра о захвате Крыма

Сенатор Джабаров призвал не воспринимать всерьез слова министра обороны Британии Уоллеса о возможности захвата Крыма
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности захвата Украиной Крыма нельзя воспринимать всерьез. Об этом сообщил 3 июня первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров.

«Не будем так серьезно воспринимать слова министра обороны Великобритании. В стародавние времена такие высказывания напоминали бы свежий анекдот когда-то популярного «Армянского радио», — отметил Джабаров в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что позиция Уоллеса по захвату Крыма украинскими военными объясняется его политической слепотой.

«Его мнение не более чем фантазия и политическая слепота. Пусть лучше занимаются своими внутренними проблемами, а за нас переживать не нужно», — цитирует Шеремета «РИА Новости».

Ранее, 2 июня, газета The Washington Post сообщила, что Уоллес, невзирая на позицию других представителей стран НАТО, считает, что украинские войска смогут захватить Крым уже в этом году, если у России истощатся военные возможности.

Путь в будущее: как был построен Крымский мост
Пять лет назад началось движение по грандиозному сооружению

До этого, 26 мая, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер указал, что Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, поскольку это может привести к негативным последствиям для всего мира. Он указал на то, что полуостров никогда в истории не был украинским.

22 мая депутат Госдумы Борис Гладких сказал, что Украине и ее союзникам грозит наказание за планы ударить по Крыму. По его словам, ко всем, кто совершил или планировал совершить преступления против мирных граждан России, будет применена ответственность.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 21 мая сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

29 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению в направлении Крыма. Успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. При этом он не исключил, что конфликт может затянуться на годы или даже десятилетия.

Между тем, 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления киевского режима о возврате Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023