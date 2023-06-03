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Акула откусила ногу американской туристке в Карибском море

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Фото: Global Look Press/Peter Pinnock
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На острове Провиденсьялес архипелага Теркс и Кайкос в Карибском море приехавшая на отдых туристка из американского штата Коннектикут лишилась ноги после нападения акулы. Об этом 25 мая сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел накануне, 24 мая. Тогда 22-летняя девушка решила заняться сноркелингом — плаванием под водой с маской и дыхательной трубкой.

Телеканал со ссылкой на местную полицию и сотрудника курорта передает, что как раз в это время акула откусила туристке ногу.

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Ранее, в апреле телеканал ABC сообщил, что у побережья австралийского штата Западная Австралия 1,5-метровая акула напала на профессионального серфера, он выжил.

Мужчина рассказал, что предположительно бронзовый китобой прижал его правую руку к доске для серфинга. Серфер ударил акулу несколько раз и, превозмогая боль, добрался до берега. Отмечалось, что это было первое зафиксированное нападение акулы в городе на Среднем Западе за более чем десятилетие.

До этого, в марте, на пляже Пьедаде в бразильском штате Пернамбуку акула напала на девушку. Подвергшуюся нападению Кейлан Тимотео Фрейтас вытащили из воды другие отдыхающие, она была шокирована и истекала кровью. Как стало известно 9 марта, в больнице ей ампутировали руку.

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