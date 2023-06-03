Нацбанк Украины усилил контроль платежей населения по картам

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения по картам вне зависимости от их сумм. Об этом 3 июня сообщило местное издание «Страна» со ссылкой на внутренний документ регулятора.

Согласно документу, нововведение вступает в силу с понедельника, 5 июня. Теперь в Нацбанк нужно передавать данные о трех видах карточных операций — перевод денег между физическими лицами, пополнение и снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах, а также оплата через интернет.

При этом уточняется, что по интернет-оплатам банк запросил детальную информацию, которую необходимо сообщать не только о плательщике, но и о получателе. Это касается и карт, выпущенных и украинскими, и зарубежными банками. Отмечается, что Нацбанк наряду с этим не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

Регулятор не указал цель сбора этих данных, подчеркнули в издании.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) по программе займа выделил почти €190 млн Украине на выплату зарплат госслужащим и педагогам. В министерстве уточнили, что привлеченные средства позволят выплатить заработные платы работникам бюджетной сферы, возместить социальные расходы, а также обеспечить «устойчивое государственное управление на Украине».