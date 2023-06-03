Ливни затопили Анкару в день инаугурации Эрдогана

Сильнейшие ливни обрушились на столицу Турции Анкару в день вступления в должность президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кадры залитого водой мегаполиса появились 3 июня в соцсетях.

Как следует из видео, потоки дождевой воды затопили проезжие дороги и тротуары. Автомобилисты двигаются с предельной осторожностью, некоторые из них остановились.

В субботу в Анкаре проходит инаугурация Эрдогана. У входа в парламент его встретил исполняющий обязанности спикера парламента Девлет Бахчели. Эрдоган отдал честь парадному караулу в саду парламента. После чего политики прошли в Генеральную Ассамблею.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.