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Зеленский заявил, что контрнаступление Украины может пойти «совершенно по-разному»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируемое Киевом контрнаступление, может пойти по совершенно разным сценариям. Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal в субботу, 3 июня.

По словам Зеленского, он не знает, сколько времени займет это контрнаступление, но подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к нему.

«Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать и мы готовы», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что Украина хотела бы получить еще некоторое вооружение перед тем, как начать контрнаступление, но, по его словам, Киев уже не может ждать их.

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2 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он также сообщил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных.

Тогда же же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что для Украины и Запада контрнаступление — это навязчивая идея, призванная оправдать потоки военной помощи, и вопрос имиджа.

Ранее, 26 мая, газета Financial Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли написала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут под интенсивный обстрел со стороны российских войск во время контрнаступления. Отмечалось, что украинским боевикам будет очень трудно прорвать множество оборонительных линий России без тяжелых потерь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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