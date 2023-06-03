Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Москве

В Москве 3 июня наблюдается достаточно редкое метеорологическое явление — обратный ход температур, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



На данный момент днем в столице температура воздуха не растет, как это обычно происходит, а продолжает понижаться. Такое явление и называют обратным ходом температур, объяснил синоптик. Он отметил, что накануне температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после шести часов вечера, тогда термометры показывали около +21 градуса.

«С тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки +7,6 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» спрогнозировал, что в ближайшие несколько часов дожди станут локальными, а температура воздуха вместе с тем снова начнет расти.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в Москве в ночь на воскресенье 4 июня ожидается понижение температуры до –1 градуса. Хотя минусовые значения 4 июня и воспринимаются весьма остро, при этом, по словам синоптика, заморозки продлятся недолго и данное явление задержится на один-два часа.