Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Мир
Посол РФ в Норвегии раскритиковал попытки милитаризации Арктики
Мир
Крупнейшие в этом году учения НАТО на Балтике стартуют в Эстонии
Мир
Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot
Общество
Вильфанд сообщил о заморозках в Москве предстоящей ночью до -1 градуса
Происшествия
ВСУ выпустили по Горловке 25 ракет из РСЗО
Мир
Лавров заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой»
Армия
МО РФ сообщило о наиболее ожесточенных боях в центральной части Марьинки
Мир
Политолог указал на осознание жителями Германии губительности политики Шольца
Экономика
СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес
Сюжет:

В МИД РФ указали на игнорирование США причин кризиса вокруг ДСНВ

Захарова: США продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису вокруг ДСНВ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 3 июня.

«В Вашингтоне по-прежнему продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису на данном направлении. Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны», — сказала Захарова.

Она также указала на то, что если США и их союзники заинтересованы в возвращении к содержательной работе по контролю над вооружениями, им стоит отказаться от «стремления любой ценой выстроить мир по американским лекалам и свернуть с пути, который со всей очевидностью может привести к глобальной катастрофе».

Упреждающий удар: почему Россия приостановила участие в ДСНВ
США настаивают на возвращении России в договор, опасаясь гонки вооружений

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой». Он отметил, что по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние.

2 июня политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после окончания конфликта на Украине в мире начнут выстраиваться новые договоры и новая структура международной безопасности, а Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений изжил себя.

За день до этого в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ. На фоне этого посольство РФ в США заявило, что российская сторона приняла к сведению объявленные Вашингтоном контрмеры в контексте ДСНВ, однако путь к возобновлению действия договора «только один, и он хорошо известен коллегам».

18 мая сенаторы-республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Он назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с ДСНВ, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны были обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023