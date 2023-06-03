В МИД РФ указали на игнорирование США причин кризиса вокруг ДСНВ

Соединенные Штаты Америки продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 3 июня.

«В Вашингтоне по-прежнему продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису на данном направлении. Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны», — сказала Захарова.

Она также указала на то, что если США и их союзники заинтересованы в возвращении к содержательной работе по контролю над вооружениями, им стоит отказаться от «стремления любой ценой выстроить мир по американским лекалам и свернуть с пути, который со всей очевидностью может привести к глобальной катастрофе».

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой». Он отметил, что по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние.

2 июня политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после окончания конфликта на Украине в мире начнут выстраиваться новые договоры и новая структура международной безопасности, а Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений изжил себя.

За день до этого в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ. На фоне этого посольство РФ в США заявило, что российская сторона приняла к сведению объявленные Вашингтоном контрмеры в контексте ДСНВ, однако путь к возобновлению действия договора «только один, и он хорошо известен коллегам».

18 мая сенаторы-республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Он назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с ДСНВ, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны были обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.