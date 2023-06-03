Карта спецоперации на Украине 3 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ПВО РФ перехватили две ракеты Storm Shadow, семь снарядов РСЗО системы HIMARS, а также сбили 16 украинских беспилотников. Кроме того, средства ПВО РФ за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в ДНР;

По словам представителя МО, штурмовые отряды специального назначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои в центре Марьинки в ДНР.

Потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 90 военных, пресечена деятельность двух ДРГ, на южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено до 145 военных ВСУ.

В ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

В районе Старой Покровки Харьковской области поражен полевой лагерь украинского нацформирования. На Донецком направлении за сутки уничтожено более 220 украинских военных.