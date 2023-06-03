Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Мир
Посол РФ в Норвегии раскритиковал попытки милитаризации Арктики
Мир
Крупнейшие в этом году учения НАТО на Балтике стартуют в Эстонии
Мир
Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot
Общество
Вильфанд сообщил о заморозках в Москве предстоящей ночью до -1 градуса
Происшествия
ВСУ выпустили по Горловке 25 ракет из РСЗО
Мир
Лавров заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой»
Армия
МО РФ сообщило о наиболее ожесточенных боях в центральной части Марьинки
Мир
Политолог указал на осознание жителями Германии губительности политики Шольца
Экономика
СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес

Норвегия запланировала ежегодно выделять на оборону по 8 млрд крон

Телеканал NRK: Норвегия запланировала ежегодно с выделять на оборону по 8 млрд крон
0
Фото: Getty Images/Leon Neal/Staff
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Норвегии планируют ежегодно дополнительно выделять на оборону с 2025 по 2031 год 8 млрд норвежских крон (около $726,5 млн), это в два раза больше первоначальных планов правительства по увеличению расходов на нужды обороны до 2% ВВП. Об этом 3 июня сообщил телеканал NRK со ссылкой на источники.

Финансирование оборонной сферы королевства обсуждалось 10 мая на военном совете страны. По информации источников, увеличения расходов на оборону потребовал командир норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен.

Также Кристофферсен предполагает, что помимо этих средств будут выделены дополнительные деньги на покупку боеприпасов и материалов, которые Норвегия передаст Украине.

Осло будет вносить свой вклад помощь Киеву до тех пор, пока есть необходимость, но передача вооружений «усиливает возникающий дисбаланс» в вооруженных силах, отметил он.

Что-то пошло не танк: почему ВСУ не начинают контрнаступление
Эксперты объяснили, чего ждать от украинской армии

В конце мая сообщалось, что Норвегия в течение пяти лет окажет Украине военную помощь объемом €7 млрд. В середине мая глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия с лета намерена увеличить в два раза число инструкторов, обучающих украинских военных.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев начал переговоры с Осло о тренировочных миссиях пилотов ВВС Украины Он также обсудил с Грамом другие меры военной помощи Норвегии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023