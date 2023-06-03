Норвегия запланировала ежегодно выделять на оборону по 8 млрд крон

Власти Норвегии планируют ежегодно дополнительно выделять на оборону с 2025 по 2031 год 8 млрд норвежских крон (около $726,5 млн), это в два раза больше первоначальных планов правительства по увеличению расходов на нужды обороны до 2% ВВП. Об этом 3 июня сообщил телеканал NRK со ссылкой на источники.

Финансирование оборонной сферы королевства обсуждалось 10 мая на военном совете страны. По информации источников, увеличения расходов на оборону потребовал командир норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен.

Также Кристофферсен предполагает, что помимо этих средств будут выделены дополнительные деньги на покупку боеприпасов и материалов, которые Норвегия передаст Украине.

Осло будет вносить свой вклад помощь Киеву до тех пор, пока есть необходимость, но передача вооружений «усиливает возникающий дисбаланс» в вооруженных силах, отметил он.

В конце мая сообщалось, что Норвегия в течение пяти лет окажет Украине военную помощь объемом €7 млрд. В середине мая глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия с лета намерена увеличить в два раза число инструкторов, обучающих украинских военных.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев начал переговоры с Осло о тренировочных миссиях пилотов ВВС Украины Он также обсудил с Грамом другие меры военной помощи Норвегии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.