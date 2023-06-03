ВСУ выпустили по Горловке 25 ракет из РСЗО

Украинские военные нанесли удар по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 25 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили 3 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«В 13:35 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) Горловки (Никитовский район), выпущено 25 ракет из РСЗО», — отмечено в Telegram-канале представительства.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что украинские войска вечером обстреляли город Горловка и село Нелеповка в Калининском районе ДНР. Позже мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Утром в тот же день ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу 20 ракет из РСЗО «Смерч».

За день до этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель скончался в результате обстрела города со стороны ВСУ. Тогда украинские националисты выпустили по населенному пункту 30 ракет. Обстрел велся из систем БМ-21 «Град».

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»