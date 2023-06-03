Армия Израиля сообщила о двух погибших в районе границы с Египтом

Двое израильских солдат застрелены в ходе инцидента в области безопасности в районе границы с Египтом. Об этом 3 июня сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Сегодня утром произошел инцидент в области безопасности в зоне ответственности региональной бригады «Паран», — отметили израильские военные.

Убиты солдаты Армии обороны Израиля, мужчина и женщина.

Обстоятельства произошедшего выясняются, начаты поиски нападавших.

В середине мая Израиль поблагодарил Египет за помощь в достижении перемирия в секторе Газа. Тогда стало известно о договоренностях Израиля и Палестины о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени.

Договоренности были достигнуты при активном посредничестве Египта.