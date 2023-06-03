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Военкор «Известий» показал кадры штурма здания на тренировке теробороны под Белгородом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на тренировках территориальной обороны в Белгородской области. В субботу, 3 июня, он показал кадры подготовки ее участников.

В рамках тренировки проходило обучение по штурму здания. Участники рассказали журналисту о том, для чего пошли в тероборону.

«Пошел потому что надо защищать свою Родину и свой край. Решил помочь как-то нашей доблестной Российской армии и в частности Белгородской области», — сказал один из участников тренировки.

Он добваил, что у него есть армейский опыт, но несмотря на это, он пытается как можно чаще посещать тренировки.

Еще один из участников сообщил, что оказался на тренировке первый раз. По его словам, он принял решение присоединиться к теробороне из-за событий происходящих в настоящее время в Белгородской области

«Решил откликнуться, потому что здесь живем, это наш дом», — сказал он.

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Ранее в этот день стало известно, что российские силы 1 июня уничтожили украинских боевиков при попытке прорыва государственной границы в Шебекинском районе Белгородской области. В уничтожении боевиков участвовали сотрудники правоохранительных органов РФ и военнослужащие. «Известия» публиковали кадры с места.

Как заявили в Минобороны РФ 1 июня, всего на приграничной территории было уничтожено около 50 украинских террористов, четыре бронированные машины, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

В конце мая украинские войска усилили обстрелы Шебекино.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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