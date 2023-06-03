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Политолог указал на осознание жителями Германии губительности политики Шольца
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Политолог указал на осознание жителями Германии губительности политики Шольца

Политолог Светов заявил, что в ФРГ всё больше граждан понимают вред политики Шольца
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kira Hofmann/photothek.de
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Есть надежда на то, что в ФРГ всё больше граждан осознают вред, который для них несет политика главы правительства страны Олафа Шольца. Такое мнение высказал 3 июня «Известиям» политолог Юрий Светов.

Накануне на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Фалькензе толпа освистала Шольца. Около 100 посетителей фестиваля в течение нескольких минут кричали на канцлера, выкрикивая «поджигатель войны» и «лжец».

«Есть определенная надежда, что в Германии появляется всё больше людей, понимающих вредоносность для них самих политики Шольца», — прокомментировал реакцию немцев Светов.

Тем не менее, как заметил он, более 40% немцев поддерживают продолжение помощи киевскому режиму, а 20% считают ее недостаточной.

«Только треть немцев понимает губительность политики Шольца в отношении Украины. Это важные сигналы, на следующих выборах в ФРГ партии канцлера и партии главы МИД Германии Анналены Бербок, возможно, будет нанесено поражение», — допустил Светов.

Он напомнил и о планах Шольца переговорить с российским лидером. Однако Москва вряд ли пойдет на переговоры, отметил эксперт, так как «разговор ни о чем будет».

Одновременно киевский режим сообщает, что немецкие танки Leopard уже приближены к линии соприкосновения, Украина продолжает получать немецкие вооружения, подчеркнул Светов.

Германские политики, заявляя о продолжении поставок боеприпасов, зависимы не столько от собственных избирателей, сколько от «начальства за океаном», заключил политолог.

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Германия, как и большинство западных стран, увеличила военную поддержку Киева после начала Россией спецоперации. ФРГ уже поставила Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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