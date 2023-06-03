Сенатор призвала ЕК расследовать заявления главы СНБО Украины о русскоговорящих

Европейская комиссия (ЕК) по борьбе с расизмом и нетерпимостью должна срочно назначить расследование и дать оценку заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который пообещал «зачистку русскоговорящих» на Украине. Об этом 3 июня заявила в разговоре с «Известиями» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Существующая Украина полностью отошла от первоначальных принципов своего создания и образования и более не является демократическим обществом. Заявление главы СНБО Украины — яркое свидетельство языковой дискриминации на территории страны. Любые проявления русофобии и языковой дискриминации на Украине требуют жесткого пресечения и осуждения», — указала сенатор.

Она отметила, что ненависть к гражданам, говорящим на русском языке, которая проявляется в форме вражды и унижения целого народа, столетиями жившего на определенной территории и считающего русский язык родным, недопустима.

«Любое притеснение, оскорбление, создание негативных стереотипов, угроз в адрес русскоговорящих граждан на Украине должно быть немедленно прекращено. В случае, если ЕК по борьбе с расизмом и нетерпимостью не примет никаких решений по данному вопиющему факту языковой дискриминации, ее бездействие должно рассматриваться как обоснование или оправдание преступлений», — предупредила Ковитиди.

Она также напомнила, что в соответствии со ст. 20 Международного пакта о гражданских и политических правах Европейской Конвенции о защите прав человека «обязанность по международному праву предусматривать уголовную ответственность за определенные формы языковой ненависти хотя и применима ко всем, но прежде всего была установлена для защиты членов уязвимых групп», которыми являются все русскоговорящие граждане Украины.

Ранее 3 июня после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов, Данилов написал в Twitter, что таким людям не место на Украине, отметив, что они должны быть и «будут под корень зачищены и выкинуты отовсюду».

18 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране ненавидят Россию, именно поэтому ее всегда будут преследовать.

В ответ на эти слова заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в тот же день заявил, что организация призывает избегать риторики, которая не способствует урегулированию украинского конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.