Посол РФ в Норвегии раскритиковал попытки милитаризации Арктики

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили назвал попытки милитаризации Арктики большой ошибкой. На эту тему он высказался в беседе с «Известиями» 3 июня.

«Мы продолжаем утверждать независимо от геополитической ситуации, что мы не видим ни одной проблемы, ни в многостороннем плане, ни в двустороннем со всеми странами, для решения которой может потребоваться военная сила. И мы это повторяем», — отметил он.

По его словам, в настоящее время работа по морскому праву в рамках комиссии по границам континентального шельфа продолжается, она имеет значение для раздела подводных участков.

«Там прекрасно понимают, что политический перевод стрелок на нынешнее поведение в антироссийском ключе приведет к тому, что мы будем возражать против каких-то компромиссов в отношении других арктических государств с их подводными участками», — добавил посол РФ.

Он отметил, что сейчас работа Арктического совета всё больше и больше замещается военной риторикой. По его словам, Норвегия отмечает, что если работа совета не вернется в прежнее русло, то военная риторика будет лишь нарастать.

«За год увеличилось количество учений, их масштабы. Наша страна сохраняла сдержанность и здесь. Не всё нам нравилось, но тем не менее», — сказал посол РФ.

Он отметил, что Россия не привлекала в Арктику другие страны, которые там начинали проводить учения, как это делает Норвегия.

«А норвежская концепция такова, что они сами не могут защитить свою страну, поэтому они учат натовцев, как выживать на Севере», — отметил он.

В середине октября 2022 года США опубликовали скорректированную национальную стратегию по Арктике, в которой говорилось о «серьезном беспокойстве» из-за России и Китая. Там отмечалось, что Москву и Пекин необходимо сдерживать военными средствами, а также наращивать собственный потенциал.