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Посол РФ в Норвегии раскритиковал попытки милитаризации Арктики

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили назвал попытки милитаризации Арктики большой ошибкой. На эту тему он высказался в беседе с «Известиями» 3 июня.

«Мы продолжаем утверждать независимо от геополитической ситуации, что мы не видим ни одной проблемы, ни в многостороннем плане, ни в двустороннем со всеми странами, для решения которой может потребоваться военная сила. И мы это повторяем», — отметил он.

По его словам, в настоящее время работа по морскому праву в рамках комиссии по границам континентального шельфа продолжается, она имеет значение для раздела подводных участков.

«Там прекрасно понимают, что политический перевод стрелок на нынешнее поведение в антироссийском ключе приведет к тому, что мы будем возражать против каких-то компромиссов в отношении других арктических государств с их подводными участками», — добавил посол РФ.

Он отметил, что сейчас работа Арктического совета всё больше и больше замещается военной риторикой. По его словам, Норвегия отмечает, что если работа совета не вернется в прежнее русло, то военная риторика будет лишь нарастать.

«За год увеличилось количество учений, их масштабы. Наша страна сохраняла сдержанность и здесь. Не всё нам нравилось, но тем не менее», — сказал посол РФ.

Он отметил, что Россия не привлекала в Арктику другие страны, которые там начинали проводить учения, как это делает Норвегия.

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«А норвежская концепция такова, что они сами не могут защитить свою страну, поэтому они учат натовцев, как выживать на Севере», — отметил он.

В середине октября 2022 года США опубликовали скорректированную национальную стратегию по Арктике, в которой говорилось о «серьезном беспокойстве» из-за России и Китая. Там отмечалось, что Москву и Пекин необходимо сдерживать военными средствами, а также наращивать собственный потенциал.

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