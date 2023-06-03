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Источник заявил о необходимости изучения плана Индонезии по урегулированию на Украине

«РИА Новости»: источник в Москве считает необходимым изучить план Индонезии по урегулированию на Украине
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Предложенная Индонезией инициатива по урегулированию конфликта на Украине заслуживает изучения, как и любые действительно мирные инициативы. Об этом заявил 3 июня источник в Москве, комментируя план Джакарты.

«В индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада», — отметил он.

Спикер пояснил, что Киев ежедневно нарушал режим прекращения огня, а также пытался изменить зафиксированную линию соприкосновения, что было прописано в данных договоренностях. Также власти Украины не соблюдали обязательств по отводу отведения войск и вооружений, поэтому их действия не заслуживают доверия.

«Достижение мира возможно при прекращении западных поставок вооружений Киеву, прекращении им боевых действий, признании новых территориальных реалий, возвращении Украины к нейтральному внеблоковому статусу и уважении языковых и иных прав всех национальностей, проживающих на ее территории», — заявил он в комментарии «РИА Новости».

Что касается проведенных Россией референдумах на новых территориях, которые прошли в сентябре 2022 года, то решение их жителей о вхождении в состав РФ окончательно и пересмотру не подлежит, подчеркнул собеседник.

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Ранее в этот день министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, включающий, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Он отметил, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта, так как западные страны не принимают во внимание цели РФ. Он обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели Москвы.

В тот же день спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй сказал, что Россия, Украина и страны ЕС выразили стремление к мирному урегулированию украинского кризиса. В середине мая в ходе переговоров с украинскими властями он разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Дипломат заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует.

Российская сторона с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Также свои планы урегулирования конфликта предлагали в Ватикане, странах Африки и Южной Америки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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