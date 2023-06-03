Момент массового ДТП с пострадавшими в Петербурге попал на видео

Момент массового ДТП с пострадавшими в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры публикуют 3 июня «Известия».

Ранее в этот день в пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что на Софийской улице у дома 52 произошло массовое ДТП, в результате пострадали 16 человек. Как уточнили в МЧС, произошло столкновение 13 автомобилей. К ликвидации последствий аварии от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.

Пресс-служба прокуратуры города, в свою очередь, сообщила, что причиной массового ДТП в Санкт-Петербурге на Софийской улице, предварительно, мог стать выезд грузового автомобиля на встречную полосу.