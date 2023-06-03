СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес

Немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств Henkel может выкупить свои российские предприятия в течение 10 лет, если условия в стране изменятся. Об этом 2 июня рассказал в интервью генеральный директор компании Карстен Кнобель, сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Rheinische Post.

По его словам, Henkel AG имеет опцион на обратный выкуп своих российских предприятий в течении 10 лет.

«Мы договорились о возможности выкупить бизнес в течение следующих десяти лет в рамках сделки», – сказал топ-менеджер, комментируя продажу активов консорциуму финансовых инвесторов, включая Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Он уточнил, что окончания спецоперации на Украине будет недостаточно, отмечает «Газета.Ru». Для выкупа Henkel российских активов отношения с Россией «должны коренным образом измениться», подчеркнул Кнобель.

В начале мая Henkel завершила продажу своих российских активов. У Henkel было 11 заводов в регионах РФ.

В апреле «Henkel Россия» начала русифицировать бренды из своего портфеля до окончания продажи активов. Теперь в онлайн-магазинах можно увидеть «Вернель» вместо Vernel, «Персил» вместо Persil и аналогичные измененные на кириллицу варианты.

Тогда же финансовый директор концерна Марко Свобода обратил внимание, что компания может выкупить свои активы в РФ в течение нескольких лет.

В апреле 2022 года Henkel решила продать свой бизнес в России. 9 февраля 2023 года было объявлено о приостановке деятельности концерна в РФ.