Вильфанд сообщил о заморозках в Москве предстоящей ночью до -1 градуса

В Москве в ночь на воскресенье 4 июня ожидается понижение температуры до -1 градуса. Об этом рассказал «Известиям» 3 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, после мощнейших осадков, которые накрыли столицу накануне, в города из сопредельных областей пришли холодные воздушные массы.

«Уже сейчас москвичи ощущают, что температура у нас — +10...+11 градусов. А максимальные значения сегодня днем — это +12...+13 градусов. Они соответствует даже не маю, а апрелю. То есть по климатическим рельсам погода отъехала на полтора месяца назад», — заметил специалист.

Однако к концу дня воздушные массы начнут распространяться дальше под влиянием высокого давления. Это приведет к тому, что облачность уменьшится и будет разреженной, из-за чего начнет происходить охлаждение земной поверхности.

«Температура будет +2...+4 градуса, по области — от 0 до +5, но в пониженных местах Московской области, особенно, в тех регионах, где торфяники, действительно прогнозируется понижение температуры до -1 градуса», — сообщил Вильфанд.

Однако заморозки продлятся не долго: это явление задержится на один-два часа и не будет опасным. Хотя минусовые значения 4 июня и воспринимаются очень остро, отметил метеоролог.

Ранее 3 июня в центре погоды «Фобос» рассказали, что температура воздуха ночью в воскресенье в Москве и Московской области может опуститься до нуля градусов. На почве при этом возможны слабые заморозки.

За день до этого Москву вечером 2 июня накрыла масштабная гроза. Улицы города затопило. В столице сверкали молнии и шел интенсивный дождь.