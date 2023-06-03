Скворцова посетила Запорожскую АЭС

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прибыла в Энергодар, где посетила Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили в субботу, 3 июня, в пресс-службе станции.

Еще в декабре прошлого года по поручению Скворцовой сформировали сводные мобильные медицинские отряды, которые провели внеочередные медосмотры работников критически важных должностей, влияющих на безопасную работу ЗАЭС. Кроме того, проведена диспансеризация взрослых и детей в Энергодаре.

При посредничестве ФМБА в город поставили медицинское оборудование на 96 млн рублей. В настоящее время агентство закупает оборудование для лабораторий, кабинетов узких специалистов и отделений реабилитации и диагностики города. На это выделено 300 млн рублей.

Специалистами ФМБА уже проведены осмотры более 11 тыс. жителей Энергодара. В прошлом месяце медики приняли 3 тыс. взрослых и детей.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ. К 2030 году ее планируется полностью перевести на российские стандарты.