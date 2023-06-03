Возбуждено дело по ДТП с шестью погибшими в Нижегородской области

Следственное управление Следственного Комитета (СК) РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими. Об этом говорится в субботу, 3 июня, в сообщении на сайте ведомства

Дело возбудили по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В ДТП погибли трое детей, подчеркнули в ведомстве.

На месте аварии работают следователи, следователи-криминалисты регионального следственного управления и Главного управления криминалистики СКР.

По данным следствия, утром 3 июня на федеральной автотрассе М7 «Волга» в Воротынском районе Нижегородской области столкнулись два автомобиля. В одном из них находились шесть человек, в том числе и трое детей. Водитель этой машины не справился с ее управлением и выехал на полосу встречного движения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 детей( 8-ми, 9-ти и 3 лет), водитель и две пассажирки, которые находились в легковом автомобиле», — заключили в СК.

На месте аварии погибли пять человек. Госпитализированная женщина умерла в реанимации Воротынской центральной районной больницы. Замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов выразил соболезнования близким погибших.