В Лефортовском тоннеле в Москве затруднено движение из-за ДТП с тремя машинами
В Лефортовском тоннеле в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулось несколько автомобилей. Об этом сообщает 3 июня столичный департамент транспорта.
«Движение в районе ДТП затруднено — рекомендуем объезжать данный участок», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока уточняются. На месте аварии работают оперативные службы города.
Ранее, 11 мая, в Лефортовском тоннеле в столице автомобиль не справился с управлением и наехал на препятствие, в результате машина перевернулась. Из-за происшествия движение в тоннеле было затруднено и осуществлялось по двум полосам из трех.