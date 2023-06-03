В Лефортовском тоннеле в Москве затруднено движение из-за ДТП с тремя машинами

В Лефортовском тоннеле в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулось несколько автомобилей. Об этом сообщает 3 июня столичный департамент транспорта.

«Движение в районе ДТП затруднено — рекомендуем объезжать данный участок», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока уточняются. На месте аварии работают оперативные службы города.

Ранее, 11 мая, в Лефортовском тоннеле в столице автомобиль не справился с управлением и наехал на препятствие, в результате машина перевернулась. Из-за происшествия движение в тоннеле было затруднено и осуществлялось по двум полосам из трех.