Основой «формулы мира» по урегулированию украинского конфликта должен стать уход от власти киевского режима во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил 3 июня глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Формула мира» простая. Это уход из власти в Киеве тех людей, которые проводят человеконенавистническую политику, речь идет о Зеленском и его шайке нацистов, а также демилитаризация и денацификация постукраинского пространства», — цитирует его «РИА Новости».

Рассуждать о реальных инициативах по миру на Украине можно будет только после серии предстоящих побед российской армии, добавил Рогов, так как после каждого поражения уровень готовности договариваться у противника будет расти.

«То, что эти победы будут, — это неминуемо и это четко понимает Зеленский, поэтому истерит, постоянно повышает ставки и пытается какое-то время показать Западу, что он неудержимо непобедимый, дайте только денег», — заключил он.

Ранее, 1 июня, на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе Зеленский выразил заинтересованность в том, чтобы страны предлагали свои инициативы по урегулированию конфликта, однако основой может быть только украинская «формулу мира», подчеркнул он.

После этого член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет отметил, что предложение Зеленского является утопией. Депутат напомнил, что Россия настаивает на мире, при котором Украина будет полностью денацифицирована и демилитаризирована.

Осенью 2022 года Зеленский озвучил свой план по достижению мира. Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

В декабре того же года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.