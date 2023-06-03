Температура в Московской области в ночь на воскресенье опустится до нуля

Температура воздуха ночью в воскресенье в Москве и Московской области может опуститься до нуля градусов. Об этом сообщили в субботу, 3 июня, в центре погоды «Фобос».

«Предстоящая ночь будет очень холодная. В Москве будет всего лишь плюс 3–5, по области до нуля», — сказал «РИА Новости» ведущий специалист центра Михаил Леус.

По его словам, на почве при этом возможны слабые заморозки.

Ранее, 1 июня, руководитель «Яндекс Погода» Александр Ганьшин спрогнозировал в Москве прохладные выходные с дождем.

Тогда же синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.