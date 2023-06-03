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Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за столкновения поездов

Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за гибели людей при столкновении поездов
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Индии Нарендре Моди в связи с гибелью людей при столкновении поездов. Телеграмма опубликована в субботу, 3 июня, на сайте Кремля.

«Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса», — говорится в телеграмме.

Также российский лидер выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму.

Как отметил президент, Москва разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в катастрофе. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Поезда столкнулись в штате Одиша возле станции Баханага вечером 2 июня. Представитель министерства железных дорог Амитабх Шарма заявил, что это были пассажирский Coromandel Express, направлявшийся из Калькутты в Ченнай, и грузовой поезд, следовавший из Бангалора в Калькутту.

По последним данным, число погибших возросло до 288, пострадало порядка 900 пассажиров. Генконсульство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших в ЧП россиянах, информация уточняется.

Премьер-министр Индии посетит место железнодорожной катастрофы и больницы, куда доставили пострадавших, отметила газета India Today. Спасательные работы на месте крушения поездов завершены.

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