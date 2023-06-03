Байдену после очередного падения посоветовали использовать трость

Бывший врач Белого дома Джонатан Рейнер посоветовал президенту США Джо Байдену после очередного падения использовать трость. Об этом он сказал 2 июня в эфире телеканала CNN.

По словам медика, со стороны ситуация со здоровьем главы американского государства выглядит плохо.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет плохой идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится еще хуже», — сказал Рейнер.

Он напомнил о прошлых случаях падений Байдена, добавив, что присущая президенту скованная и шаркающая походка, скорее всего, вызвана артритом. Из-за этого, запнувшись обо что-то, ему трудно сохранять равновесие, отметил врач.

1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла подняться его охрана.

После церемонии вручения дипломов в тот же день с Байденом произошла еще одна неприятность. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салона.

Позднее, 2 июня, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президенту США после падения не понадобилось медицинское обследование и он чувствует себя хорошо.

Тогда же кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.

Похожий инцидент с падением американского президента произошел в феврале. Тогда Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан.