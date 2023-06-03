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В Москве представили оригинальные блюда на кулинарном конкурсе «Шеф и повар»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Москве состоялся кулинарный конкурс «Шеф и повар», на котором московские студенты представили оригинальные блюда, сообщают 3 июня «Известия».

Перед участниками стояла задача за два часа приготовить два блюда — горячее и бульон, основным ингредиентом которого была бы птица. При этом повара должны были удивить шефов.

Как рассказала участница конкурса Виктория Балаченкова, она решила приготовить филе индейки, запеченное в беконе. Также она удивляла шефов салатом «Насущный», рецепт которого придумала сама.

В жюри конкурса вошли именитые шефы, представители кулинарных ассоциаций. Они оценивали оригинальность, мастерство, подачу и вкус приготовленных студентами блюд.

«По первым штрихам понятно, что профессиональные действия, отлаженные, не теряется человек, как он оборудовал свое место. Из этого уже видно, как дальше сложится», — оценил работу в беседе с журналистами шеф-повар отеля «Националь» Михаил Перченко.

Руководитель направления образования Национальной ассоциации кулинаров России Денис Перевоз обратил внимание, что ребята в течение года получали навык и использовали его.

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«Они, зная сценарий и план, придумали каждый свое блюдо и пришли сюда показать свои навыки», — подчеркнул специалист.

Победители конкурса примут участие на всероссийском кулинарном фестивале в Суздале, где подтвердят свое мастерство.

Осенью 2022 года в Суздале прошел конгресс Национальной ассоциации кулинаров России. В работе тогда приняли участие представители региональных организаций шеф-поваров, индустрии гостеприимства и общественного питания из 12 регионов страны, а также ведущие российские и международные эксперты.

Для гостей прошел чемпионат по барбекю «Суздаль жарит!», серия мастер-классов, пикник с дегустацией ухи из петуха.

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