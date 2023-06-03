Генконсульство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Индии
Российские дипломаты выясняют обстоятельства крушения поездов в индийском штате Одиша, к настоящему времени информации о пострадавших россиянах нет. Об этом сообщил 3 июня генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.
«На данный момент у нас нет информации о пострадавших россиянах. Выясняем обстоятельства случившегося», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
От лица дипломатической миссии Идамкин выразил глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в катастрофе.
Железнодорожная катастрофа произошла на востоке Индии вечером 2 июня. По данным на 3 июня, при столкновении поездов погибли 288 человек, еще около 900 пострадали. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.
Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, после чего с рельсов сошли еще три-четыре вагона.