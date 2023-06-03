Премьер Люксембурга неприличным жестом велел Зеленскому замолчать

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель неприличным жестом велел президенту Украины Владимиру Зеленскому замолчать. Инцидент заметили журналисты на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

Как следует из опубликованного видео, Зеленский пытался поговорить с сербским лидером Александром Вучичем и Баттелем. После нескольких слов беседа прекратилась, а Баттель сделал в отношении Зеленского характерный жест рукой, намекая, вероятно, что тот слишком много говорит.

Однако украинский лидер не обратил на произошедшее внимание и рассмеялся в ответ.

После встречи с Зеленским, Вучич заявил, что не поменял позицию Сербии по поводу антироссийских санкций.

В ходе того же саммита украинский лидер отметил, что надежды Киева на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. По его мнению, пришло время для того, чтобы альянс принял решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

1 июня в молдавском селе Бульбоака прошел II саммит Европейского политического сообщества. 47 глав государств и правительств Евросоюз обсудили вопросы безопасности, энергетики, экологии и другие общие для них проблемы.

Никаких конкретных решений на саммите принято не было