Толпа на фестивале СДПГ обвинила канцлера ФРГ Шольца в разжигании войны на Украине

На фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Фалькензе толпа освистала канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинив его в разжигании войны на Украине. Об этом сообщила газета Bild 2 июня.

«Почти 100 посетителей фестиваля в течение нескольких минут кричали на канцлера, выкрикивая «поджигатель войны», «лжец» и «бандит». Они требовали «заключить мир без оружия» и «уйти вон!» — сообщает издание.

После этого на сцену вышел премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке. Оба спикера постарались успокоить толпу, обвиняя при этом Россию в конфликте на Украине, однако люди не переставали выкрикивать лозунги.

У протестующих в руках были флаги мира, а на некоторых была замечена символика России.

Ранее, 30 мая, Шольц провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами

До этого, 26 мая, канцлер ФРГ отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. По его словам, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно, сказал он.

Германия, как и большинство западных стран, увеличила военную поддержку Киева после начала Россией спецоперации. ФРГ уже поставила Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.