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Глава минобороны Британии назвал причину расширения НАТО

Глава минобороны Великобритании Уоллес: действия России на Украине привели к расширению НАТО
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Российские действия на Украине подтолкнули к расширению НАТО, которого изначально РФ пыталась избежать. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в субботу, 3 июня, в ходе выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог».

Уоллес заявил, что спецоперация России заставила Запад «переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнула еще большее число стран к обеспечению коллективной безопасности под эгидой НАТО».

При этом на пленарной сессии «Построение стабильного и сбалансированного Азиатско-Тихоокеанского региона» глава британского минобороны отметил, что существующая система международного права формировалась в том числе при участии Москвы.

«Система, включающая Устав ООН, — это система, которую мы в том числе вместе с Россией создавали после окончания Второй мировой войны. Это система, за которую мы все вместе сражались», — заявил Уоллес.

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Ранее, 2 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО готово принимать новых членов. Он добавил, что двери для них открыты и будут оставаться открытыми.

31 мая глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Швеция должна вступить в НАТО до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля. По словам Хюитфельд, присоединение Швеции сделает альянс сильнее.

В настоящее время идет дискуссия о вхождении Швеции в НАТО. Блинкен 7 апреля выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Он также отметил, что Турция имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии 4 апреля.

В день, когда Финляндия официально стала 31-м членом альянса, в МИД России отметили, что это негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Сообщается, что линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, а это, в свою очередь, значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022-го. На конец года они смогли получить одобрение 28 из 30 стран блока. В Будапеште и Анкаре заявляли о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.

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