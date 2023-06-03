В Совфеде россиян призвали проверить свои iPhone на наличие вирусов

В связи с умышленным заражением устройств Apple россиянам следует проверить свои iPhone на наличие вирусов с помощью специальных программ, разработанных отечественными компаниями. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин 3 июня.

«Подтвердилась информация умышленного заражения устройств Apple, более того, это специальная акция самой компании, направленная на похищение личной, рабочей информации пользователей. В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По запросу сенатора Шейкина главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что известно о «нескольких десятках» iOS-устройств сотрудников компании, атакованных данным вредоносным программным обеспечением. При этом он отметил, что существуют основания полагать, что недавняя атака была «нацелена не только на «Лабораторию Касперского».

«Атакующие получали полный контроль над зараженным устройством и доступ ко всем данным. Злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца», — указал эксперт.

Отмечается, что общей защиты от атаки нет, однако есть несколько рекомендаций, как обнаружить данную атаку, а также разработанная «Лабораторией Касперского» утилита для автоматического поиска следов компрометации iOS устройства. По его словам, в качестве меры защиты можно рассматривать переход с iOS на сторонние устройства.

Ранее, 1 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО) сообщили о раскрытии операции спецслужб США с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов Apple.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские смартфоны iPhone.

Apple, со своей стороны, опровергла заявление ФСБ. В компании подчеркнули, что никогда не работали с правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будут.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, что самостоятельно выявить вредоносное ПО практически невозможно. По мнению эксперта, в случае с iPhone устройства подверглись именно целевым, сложно организованным атакам

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. По его словам, самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.