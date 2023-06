Автор песен, обладательница двух премий «Грэмми» Синтия Вайль скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщает TMZ 2 июня.

Ее дочь, Дженн Манн, подтвердила смерть матери, сказав, что та умерла в четверг, 1 июня. Причина смерти не называется.

В 1960-х годах партнером Синтии по написанию многих хитов был ее муж Барри Манн, с которым она была в браке 62 года. Они написали такие песни, как You've Lost That Lovin' Feelin дуэта Righteous Brothers и We Gotta Get Out of This Place группы Animals.

В 1987 году Вайль получила две статуэтки «Грэмми» и была принята в Зал славы авторов песен. Также она забрала 112 наград в области поп-музыки, кантри и R&B и была номинирована на премию «Оскар» за композицию к мультфильму «Американский хвост».