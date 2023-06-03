Эксперт назвал влияние парникового эффекта на «подогрев» климата

Парниковые эффекты, которые выбрасываются в ходе хозяйственной деятельности человека, усиливают естественные процессы изменения климата, включая вариацию океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Об это сообщил климатолог Алексей Кокорин 3 июня.

«Это, конечно, естественные процессы, но они тоже немного усиливаются из-за усиления парникового эффекта. Это сейчас предмет очень активного изучения. То есть антропогенный фактор действует сам по себе и также усугубляет естественную вариабельность, в том числе самую мощную на Земле — вариацию океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Так эксперт прокомментировал прогноз Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН представила прогноз, согласно которому глобальные температуры станут рекордными в течение следующих пяти лет. Способствовать этому будут парниковые газы и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

Климатолог добавил, что хоть данные и служат прогнозом, «по физике явлений» надо ожидать такой исход.

Ранее, 25 мая научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук Виктор Данилов-Данильян заявил, что дефицит пресной воды в мире со временем будет нарастать по целому ряду причин, которые уже давно известны. Поэтому ничего нового в недавнем «открытии» международной команды ученых о сокращении объема воды в озерах, нет.