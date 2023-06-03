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YouTube перестал удалять фейковый контент о прошлых выборах в США

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Debarchan Chatterjee
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Американский видеохостинг YouTube сообщил, что перестал удалять контент, который может содержать фейковые сведения о выборах президента США прошлых лет. Об этом говорится в релизе сервиса от 2 июня.

«Мы прекращаем удалять контент, который продвигает ложные утверждения о том, что в ходе президентских выборов 2020 года и других прошлых выборов в США имели место широко распространенные мошенничества, ошибки или сбои», — сказано в тексте заявления.

Такое решение видеохостинг принял в связи с предстоящей президентской гонкой. В условиях изменившегося медиаландшафта руководство сервиса решило провести переоценку своих действий.

Нововведения уже вступили в силу.

За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку
Какие шансы у действующего главы США остаться в Белом доме на второй срок

31 мая портал Axios сообщил, что экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи намерен выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев на выборах президента США. Ожидается, что политик объявит о выдвижении 6 июня в ратуше колледжа Святого Ансельма в Нью-Гэмпшире.

Ранее, 22 мая, сенатор-республиканец Тим Скотт из Южной Каролины объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентской гонке. До этого, 19 мая, он подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию.

25 апреля действующий глава Белого дома Джо Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

Как заявил 30 января «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев, опросы, проводимые в ходе выборов в конгресс, показали, что население США не хочет видеть в качестве президента не только Байдена, но и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.

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