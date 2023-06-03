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Авиация ВС РФ ударила по украинскому командному пункту около Северска

Российская авиация поразила около Северска командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Авиация Южной группировки российских войск поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 3 июня.

«Артиллерией уничтожены взводные опорные пункты противника в районе населенных пунктов Богдановка и Котельники, расчетами самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион» поражены огневые позиции подразделений ВСУ в районе Спорного и железнодорожная станция разгрузки в районе Курахово», — сказал он «РИА Новости».

Военнослужащий добавил, что артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков в селах Уманское и Победа. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе поселка Желанное Второе бойцы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы и пикап.

Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
Удары пришлись по хорошо укрепленным укрытиям, где находились представители спецслужбы, полагают эксперты

24 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.

В конце мая Конашенков сообщил об уничтожении российскими войсками аэродромов ВСУ. Также сообщалось, что в результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 мая, подтвердил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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