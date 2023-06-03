Российские военные при помощи огнеметов уничтожили опорный пункт ВСУ в лесном массиве

Огнеметные и гранатометные подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве. Кадрами работы российских военнослужащих поделилось Минобороны РФ в субботу, 3 июня.

На видеоролике показано, как бойцы двигаются к заданному месту и открывают огонь по противнику.

Подразделения разделились на ударные группы и подгруппы прикрытия. Так, огнеметчики и гранатометчики с дистанции до 300 м с разных точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов (РПО-А) «Шмель» и фугасных гранат ручных противотанковых гранатометов (РПГ-26 и РПГ-30) уничтожили опорные пункты ВСУ, не вступая в бой.

После этого тактическими двойками военные отошли на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений ВДВ, добавили в Минобороны.

Ранее, 2 июня, двое российских бойцов группировки «Юг» захватили опорный пункт ВСУ на марьинском направлении. Боец с позывным Лис рассказал о полученном приказе взять под контроль укрепление противника, из которого ВСУ постоянно обстреливали позиции армии РФ.

27 мая российские силы минометным огнем уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Беспилотник отследил местоположение противника, а военнослужащие успешно выполнили свою боевую задачу, согласно координатам цели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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