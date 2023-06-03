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Совбез заявил о подготовке мер против попыток Запада спровоцировать кризис в России
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Совбез заявил о подготовке мер против попыток Запада спровоцировать кризис в России

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Фото: Совет Безопасности Российской Федерации
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Совет безопасности РФ считает приоритетным направлением своей работы противодействие Западу в его попытках обострить экономическую и социальную ситуации в России. Об этом в субботу, 3 июня, заявил секретарь СБ Николай Патрушев в статье, опубликованной на сайте ведомства.

Патрушев отметил, что одной из основных задач является «укрепление экономического суверенитета России», предполагающее улучшение качества жизни граждан и поддержание макроэкономической устойчивости в стране.

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране. Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с развязанной против нашей страны экономической агрессией, но и провести глубокую структурную перестройку российской экономики», — сказано в статье.

Кроме того, по слова Патрушева, СБ считает своей задачей «обеспечение национальной безопасности в информационной сфере». Это наиболее актуально в условиях развернутой Западом против России «циничной информационной кампании по дискредитации страны, ее истории и традиций».

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Ранее, 2 июня, президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности страны в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию. Он заявил, что необходимо сделать всё, чтобы «ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать».

Ранее, 24 мая, Николай Патрушев заявил о необходимости построения единой архитектуры международной безопасности из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей.

В тот же день Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий.

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