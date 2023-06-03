Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии дополнительных ЗРК С-400 из России

В рамках повышения боевых возможностей воинских частей на территории Белоруссии в страну из России прибыл очередной комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщила пресс-служба минобороны республики в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, помимо поставки комплекта ЗРК в настоящее время происходит плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск (РГВ).

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Ранее, 28 мая, минобороны Белоруссии также сообщало о прибытии дополнительного ЗРК С-400 в страну. В ведомстве отметили, что новая техника поступит на боевое дежурство уже в ближайшее время, а военнослужащие готовы обеспечивать безопасность не только своей страны, но и всего Союзного государства.

26 мая глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что концепция общей безопасности с Россией сейчас обсуждается на уровне Советов безопасности двух стран.

Накануне, 25 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которые она будет выполнять перед лицом очевидной угрозы.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Минску оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», также была переоборудована часть самолетов Су-25, а белорусские военные прошли подготовку в российских учебных центрах.

До этого, 28 апреля, президент республики Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия на фоне расширения НАТО и других угроз должна так себя обезопасить, чтобы в ее сторону неповадно было даже смотреть.

Официальное намерение Москвы направить Минску тактическое ядерное оружие озвучил глава российского государства Владимир Путин 25 марта.