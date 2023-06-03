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При подрыве автомобиля в Михайловке Запорожской области пострадали два пассажира

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Фото: Соцсети
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В результате подрыва автомобиля в Михайловке Запорожской области легкие травмы получили пассажиры — мужчина и женщина. Об этом 3 июня сообщили в оперативных службах города.

«Появились подробности взрыва в Михайловке. <...> Легкие травмы получили два пассажира автомобиля — женщина и мужчина, их жизни ничего не угрожает», — цитирует сообщение ТАСС.

На месте продолжают работать экстренные службы.

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2 июня в Михайловке был подорван автомобиль ВАЗ-2121, в результате инцидента погиб местный предприниматель. Согласно предварительной информации, произошел теракт.

Ранее, 26 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также рассказал, что в Энергодаре Запорожской области предотвращен террористический акт, готовившийся в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Рогов заявил, что к подготовке «громкого теракта» причастна украинская сторона. Других данных не приводилось.

После начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса в феврале 2022 года киевский режим не оставляет попыток диверсий на территории РФ. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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