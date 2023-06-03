Зеленский заявил, что Украину поставили в очередь на поставку ЗРК Patriot

Украина не может получить необходимое ей количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также ракет к ним, поскольку находится в очереди на их поставку. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70–75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит», — приводит его слова «Газета.Ru».

Также Зеленский сообщил, что коалиция для передачи Украине Patriot находится пока что на начальном этапе формирования. О необходимости ее создания президент говорил на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

При этом, по его словам, к коалиции хотят присоединиться и те страны, у которых нет на данный момент таких ЗРК, но они планируют «искать их».

Ранее, 1 июня, Зеленский призвал ускорить процесс создания в стране коалиции по ЗРК Patriot и истребителям. Он отметил, что это буквально ускорит установление мира.

18 мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что американские военные могли погибнуть при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве.

В ночь на 16 мая российские силы уничтожили дивизион американских ЗРК в Киеве. Минобороны РФ сообщило о ликвидации многофункциональной радиолокационной станции и пяти пусковых установок Patriot.

На сегодняшний день Patriot — наиболее современная система противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.